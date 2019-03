Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Mit gestohlenen ...

LPI-NDH: Mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs

Mühlhausen - Am Sonntagabend wurde, gegen 19.35 Uhr, im Steinweg der Fahrer eines VW gestoppt. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen am 22. März in Mühlhausen als gestohlen gemeldet worden waren. Gegen den 27 Jahre alten Fahrer wurde Anzeige erstattet.

OTS: Landespolizeiinspektion Nordhausen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126723 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126723.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Pressestelle Telefon: 03631 961503 E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx