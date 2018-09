Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Mit Hantelstange beworfen

LPI-NDH: Mit Hantelstange beworfen

Bad Langensalza - Zwei Männer gerieten am Donnerstag, gegen 20.10 Uhr, in der Gutenbergstraße in Streit. Als der 26-Jährige nach der Auseinandersetzung gehen wollte, soll ihn der 38 Jahre alte Widersacher mit einer Hantelstange attackiert haben. Diese verfehlte ihn, worauf der 26-Jährige nun seinerseits die Hantelstange nahm und das Gerät in Richtung des 38-Jährigen warf. Er wurde am Kopf getroffen und verletzt. Gegen beide Männer wurden Anzeigen erstattet.

