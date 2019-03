Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Moped aus Schuppen gestohlen

LPI-NDH: Moped aus Schuppen gestohlen

Thamsbrück - Am Sonntagabend gelangten Einbrecher widerrechtlich auf ein Grundstück Unterm Königsplatz. Anschließend drangen sie in einen Schuppen ein, aus dem sie ein Moped stahlen. Die gestohlene Simson S50 hat einen Wert von mehreren hundert Euro. Es entstand ein Sachschaden von ca. 200 Euro. Wer den Einbruch bemerkt hat oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 zu melden.

