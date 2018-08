Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Moped gestohlen

LPI-NDH: Moped gestohlen

Roßleben - Am Donnerstagmorgen wurde in Roßleben der Diebstahl einer weißen Simson S51, 904JAX, bemerkt. Das Moped hatte der Nutzer am Mittwoch gegen 11.00 Uhr auf dem Gelände der Klosterschule, mit einem Lenkradschloß gesichert, abgestellt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro.

