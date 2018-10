Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Moped gestohlen

LPI-NDH: Moped gestohlen

Sondershausen - Nach dem Diebstahl eines Mopeds in Sondershausen sucht die Polizei Zeugen. Eine Frau stellte ihre Simson am Dienstag, gegen 13.40 Uhr, auf dem Parkplatz einer Firma in der Frankenhäuser Straße ab. Das Moped war mittels Lenkerschloss gesichert. Als sie gegen 22.30 Uhr zu dem Kleinkraftrad zurückkehrte, musste sie feststellen, dass die blaue Simson gestohlen wurde. An dem Moped war das Versicherungskennzeichen 182NCB angebracht. Wer hat den Diebstahl beobachtet oder kann Angaben zum Verbleib der Simson machen? Hinweise bitte an die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610.

