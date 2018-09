Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Moped und Fahrrad zusammen ...

LPI-NDH: Moped und Fahrrad zusammen gestoßen

Leinefelde - Bei einem Verkehrsunfall sind am Dienstag, kurz nach 15.00 Uhr, ein Fahrradfahrer und ein Mopedfahrer leicht verletzt worden. Der 16-Jährige war mit seinem Moped in der Straße Ringau unterwegs. Im Kreuzungsbereich beabsichtigte er, geradeaus in die Mühlgasse zu fahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 74 Jahre alten Radfahrer, der in der Hundeshagener Straße unterwegs war. Beide kamen ins Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden.

