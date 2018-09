Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Mopedfahrer gestürzt

LPI-NDH: Mopedfahrer gestürzt

Ilfeld - Am Samstag gegen 17:00 Uhr kam es zu einem Unfall zwischen zwei Mopeds. In der Ortslage Ilfeld befuhren zwei Mopedfahrer (16 bzw. 18 Jahre) die B4 in Richtung Niedersachswerfen. Aufgrund eines Fahrfehlers kam es zu einer seitlichen Berührung als beide Fahrzeuge nebeneinander fuhren. Die Lenker verhakten sich, ein Fahrer kam zu Fall und verletzte sich leicht. Es entstand Sachschaden.

