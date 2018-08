Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Motorradfahrer bei Unfall ...

LPI-NDH: Motorradfahrer bei Unfall auf B 85 verletzt

Steinthaleben - Ein 34-jähriger befuhr mit seinem Kraftrad Yamaha die B 85 aus Richtung Kyffhäuser kommend in Richtung Kelbra. Vor einer abschüssigen Rechtskurve verlor der Kradfahrer bei einem Bremsmanöver die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der weiteren Folge stürzte der Motorradfahrer und kam mit dem Krad im Straßengraben zum liegen. Der 34-jährige wurde hierbei verletzt und musste ins Krankenhaus verbracht werden. Am Krad entstand Sachschaden von ca. 5000,- Euro.

OTS: Landespolizeiinspektion Nordhausen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126723 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126723.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Kyffhäuser Telefon: 03632 6610 E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx