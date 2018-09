Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Motorradfahrer schwer verletzt

LPI-NDH: Motorradfahrer schwer verletzt

Nordhausen - Am Mittwochmorgen ist ein Motorradfahrer in Nordhausen kurz vor 09.00 Uhr schwer verletzt worden. Der 45-Jährige befuhr vorfahrtsberechtigt den Taschenberg in Richtung Hallesche Straße, als plötzlich eine 20-Jährige mit ihrem Auto den Taschenberg aus Richtung Sangerhäuser Straße überquerte. Es kam zur Kollision. Infolge dessen stürzte der Motorradfahrer. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Schaden von ca. 1500 Euro.

