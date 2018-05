Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Nach Unfall einfach davon ...

LPI-NDH: Nach Unfall einfach davon gefahren

Menteroda - Eine Frau stellte ihr Auto am Dienstag gegen 09.00 Uhr auf dem Parkplatz einer Bankfiliale in der Straße des Friedens ab. Als sie gegen 10.15 Uhr zurückkehrte, stellte sie an der vorderen Stoßstange ihres Vw unfallbedingte Schäden fest. Vom Unfallverursacher fehlte jede Spur. An dem Vw entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Wer den Unfall bemerkt hat oder Hinweise zum bislang unbekannten Verursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 zu melden.

