Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Nach Unfall einfach davon ...

Sondershausen - Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr am Samstag um 11:45 Uhr in Großbrüchter mit seinem Kleintransporter rückwärts aus der Backsgasse auf die Geschwister-Scholl-Straße auf. Dabei stieß er gegen den vorderen rechten Kotflügel eines abgeparkten Pkw. Nach der Kollison entfernte sich der Fahrer pflichtwidrig vom Unfallort. Laut Zeugenaussagen handelte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen weißen Kleintransporter mit grüner/blauer Beschriftung und Nordhäuser Kennzeichen. Wer hat den Unfall beobachtet oder kann sachdienliche Angaben machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Kyffhäuser unter 03632/6610 melden.

