Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Nach Unfall einfach weiter ...

LPI-NDH: Nach Unfall einfach weiter gefahren

Leinefelde - Eine Frau stellte ihren Opel am Montag, gegen 08.00 Uhr, auf einem Parkplatz in der Lutherstraße ab. Als die ihren Pkw gegen 17.50 Uhr wieder nutzen wollte, musste sie feststellen, dass der Opel unfallbedingte Schäden aufwies. Der Unfallverursacher hatte die Unfallstelle unerlaubt verlassen. Am Opel entstand ein Schaden von 500 Euro. Wer den Unfall bemerkt hat oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 zu melden.

OTS: Landespolizeiinspektion Nordhausen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126723 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126723.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Pressestelle Telefon: 03631 961503 E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx