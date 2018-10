Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Nach Unfall einfach weiter ...

LPI-NDH: Nach Unfall einfach weiter gefahren ...

Nordhausen - Ein Mann stellte sein Fahrzeug am Montag, gegen 18.00 Uhr, auf einem Parkplatz am Weinberg ab. Als er seinen Toyota am Dienstag, gegen 16.15 Uhr, wieder nutzen wollte, stellte er unfallbedingte Schäden fest. Der Unfallverursacher war unerlaubt weitergefahren, ohne den Unfall zu melden. Am Toyota entstand ein Schaden in Höhe von 1500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

