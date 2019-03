Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Nebelanlage löst ...

LPI-NDH: Nebelanlage löst Feueralarm aus (Nordhausen)

Nordhausen - Am Mittwoch, kurz vor 18.00 Uhr, rückten Feuerwehr und Polizei in das Herder Gymnasium aus. Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Ein Feuer gab es nicht. Unbekannte hatten im Dachgeschoss eines Nebengebäudes die Nebelanlage eingeschaltet, was zur Aktivierung des Feuermelders führte. Außerdem waren diverse Farbdosen herumgeworfen worden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachtes der Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

