Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Offene Fragen zu einem Quad

LPI-NDH: Offene Fragen zu einem Quad

Sondershausen - Im Zusammenhang mit einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Hehlerei sucht die Polizei in Sondershausen den Eigentümer des abgebildeten Quads. Wem wurde das Fahrzeug vor dem 07. Februar 2017 gestohlen und hat den Diebstahl noch nicht angezeigt? Wer kann Angaben zum derzeitigen Standort des Fahrzeuges machen? Wo ist das Quad seit dem 07. Februar 2017 im Kyffhäuserkreis aufgetaucht, möglicherweise auch in Einzelteile zerlegt? Wer hat das Quad gesehen? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Telefonnummer 03632/6610 entgegen.

