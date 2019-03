Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Paketzustellung mit ...

LPI-NDH: Paketzustellung mit Hindernissen

Nordhausen - Der Hilferuf eines Paketzustellers ereilte am Mittwochvormittag die Polizei in Nordhausen. Der Mann war gegen 11.30 Uhr in der Neustadtstraße, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes, von einem Unbekannten unvermittelt ins Gesicht geschlagen worden. Im Anschluss nahm der Schläger den Scanner, welchen der Geschädigte in der Hosentasche hatte, an sich und zerstörte das Gerät. Mit den Einzelteilen flüchtete der Unbekannte. Der Täter soll im Vorfeld mit zwei weiteren Männern von einem mit Fleisch beladenen Lieferfahrzeug Ware gestohlen haben. Als der Paketzusteller mit seinem Fahrzeug auf den Parkplatz fuhr, flüchteten die beiden anderen Unbekannten, der Dritte blieb zurück. Der Paketzusteller wurde leicht verletzt. Zeugen zum Tatgeschehen, insbesondere der Fleischzulieferer, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden. Die drei unbekannten Täter verübten im Nachgang weitere Körperverletzungsdelikte im Stadtgebiet Nordhausen. Weitere Anzeigen wurden erstattet. Hierzu, insbesondere zur Identität der Täter laufen derzeit die Ermittlungen.

OTS: Landespolizeiinspektion Nordhausen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126723 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126723.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Pressestelle Telefon: 03631 961503 E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx