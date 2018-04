Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Pkw aufgebrochen

LPI-NDH: Pkw aufgebrochen

Rottleben - Unbekannte schlugen am 30.03.2018 in der Zeit zwischen 16:10 und 16:40 Uhr die Seitenscheibe eines geparkten Pkw ein und entwendeten eine Kameratasche. Der Beuteschaden wird auf ca. 250,-EUR geschätzt. Glück im Unglück für den Geschädigten - er hatte seine Kamera bei seinem Spaziergang in der Region bei sich.

