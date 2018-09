Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Pkw aufgebrochen

LPI-NDH: Pkw aufgebrochen

Leinefelde-Worbis - Am Freitag, den 28.09.2018 gegen 16:30 Uhr wurde auf dem Parkplatz vor dem Friedhof in Worbis ein Pkw aufgebrochen. Die Nutzerin hatte ihr Fahrzeug dort abgestellt und ging auf den Friedhof. Als sie nach etwa zehn Minuten zurück kam, musste sie feststellen, dass beide Scheiben der hinteren Türen eingeschlagen waren. Vom Rücksitz fehlten ihre Handtasche sowie auch ihre Reisetasche. Darin befanden sich neben persönlichen Sachen auch verschiedene Ausweisdokumente sowie Bargeld. Noch am gleichen Abend wurden beide Taschen am Ortsrand von Worbis gefunden. Es fehlte am Ende nur das Bargeld in Höhe von 100 Euro. Den entstandenen Sachschaden beziffern wir mit etwa 500 Euro. In diesem Zusammenhang weisen wir nochmals daraufhin, keine Wertgegenstände oder Taschen sichtbar im Auto liegen zu lassen.

