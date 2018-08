Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: PKW beschädigt - Zeugen ...

LPI-NDH: PKW beschädigt - Zeugen gesucht!

Nordhausen - Am Zeitraum vom 18.08.2018, 12:30 Uhr bis 19.08.2018, 17:00 Uhr wurde von einem abgeparkten Pkw Seat der Seitenspiegel der Fahrerseite abgetreten. Das Fahrzeug war auf dem Parkplatz in der Albert-Träger-Str. in Nordhausen, im Bereich der Straßenbahnwendeschleife abgestellt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Nordhausen unter 03631-96-0 entgegen.

