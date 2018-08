Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Pkw fährt in Straßengraben

LPI-NDH: Pkw fährt in Straßengraben

Kalbsrieth - Am 29.08.2018 gegen 19:40 Uhr kam der Fahrer eines PKW Opel zwischen Ziegelroda und Kalbsrieth auf einer Gefällstrecke von der Fahrbahn ab und durchfuhr den Straßengraben. Nach ca. 50 Metern kam das Fahrzeug an einem Hang zum Stehen. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass gesundheitliche Probleme des Fahrers zu dem Unfall geführt haben. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

