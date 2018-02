Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Polizei sucht nach ...

LPI-NDH: Polizei sucht nach Festnahme von Tatverdächtigen Zeugen

Sundhausen - In der Nacht zum Montag wurden zwei Männer im Alter von 38 und 43 Jahren in Sundhausen vorläufig festgenommen. Sie waren beobachtet worden, wie sie kurz nach Mitternacht mit ihrem Daimler Benz E 220 CDI zum Gelände eines Autohandels in der Riesleber Straße fuhren. Dann überstiegen sie einen Zaun und schauten sich die ausgestellten Fahrzeuge an. Die alarmierten Polizisten trafen die Männer wenig später noch in der Ortslage an und nahmen sie fest. Ermittlungen zufolge, könnten die aus Polen stammenden Männer den Autohandel nach möglichen Diebesgut ausgekundschaftet haben. Entsprechende Hinweise liegen vor. Die Polizei sucht nun Zeugen, denen der Mercedes mit dem polnischen Kennzeichen DLBEM 69 im Landkreis Nordhausen oder im Stadtgebiet von Nordhausen aufgefallen ist, möglicherweise in der Nähe von Autohäusern o.ä. Die Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen. Die Männer befinden sich zwischenzeitlich wieder auf freien Fuß. Die Ermittlungen dauern an.

