Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Polizei zum Anfassen und ...

LPI-NDH: Polizei zum Anfassen und viele weitere Überraschungen...

Nordhausen - gibt es am Samstag von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr auf dem Gelände im Darrweg. Echte Kriminalisten geben einen Einblick in die Spurensicherung an einem Tatort. Explosives bieten die Experten vom Thüringer Landeskriminalamt und dem Munitionsbergungsdienst. Nass wird es beim Wasserwerfer und der Nordhäuser Feuerwehr. Sich auf ein Polizeimotorrad setzen oder in einem echten Streifenwagen Platz nehmen, den Hubschrauber anfassen, auch das wird am Samstag möglich sein. Die Kleinsten können sich auf der Hüpfburg austoben, ihr Wissen testen oder auf dem Fahrradparcours ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Fragen rund um das sichere Zuhause werden beantwortet. Alles rund um den Polizeiberuf von der Bewerbung über das Eignungsauswahlverfahren, die Ausbildung bis zum fertigen Polizisten gibt es zu erfahren. Zu den Höhepunkten werden sicherlich die Vorführungen der Diensthundestaffel und der Rettungshundestaffel zählen. Musikalisch dürfen sich die Gäste auf das Polizeimusikkorps und DJ Hussi freuen. Für Essen und Trinken ist ausreichend gesorgt. Der Erlös aus dem Kaffee- und Kuchenbuffet wird gespendet. Da am Darrweg nur begrenzte Parkmöglichkeiten zur Verfügung stehen, werden die Nordhäuser Gäste gebeten, den kostenlosen Busshuttle ab dem August-Bebel-Platz zu nutzen.

OTS: Landespolizeiinspektion Nordhausen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126723 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126723.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Pressestelle Telefon: 03631 961503 E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -