Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Polizisten an der Arbeit ...

Mühlhausen - Eine Anzeige wegen Nötigung und versuchter Sachbeschädigung handelte sich in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch ein 26-jähriger Mann aus dem Unstrut-Hainich Kreis ein. Polizisten wollten in der Görmarstraße gegen 03.00 Uhr einen Tatverdächtigen verfolgen, als sich ihnen der Mann in den Weg stellte und die Weiterfahrt verhinderte. Er pöbelte die Beamten an und beschwerte sich, über deren verkehrswidriges Verhalten. Der Streifenwagen war unter Nutzung von Sonderrechten im Rahmen der Straßenverkehrsordnung, entgegengesetzt in einer Einbahnstraße unterwegs. Als die Beamten ihre Fahrt fortsetzen wollten, lief der Mann hinterher und schlug heftig gegen das Einsatzfahrzeug. Das Auto wurde sofort wieder gestoppt, worauf der Mann mit einer Bierflasche in der Hand stürzte. Er blieb unverletzt. Nachdem die Personalien feststanden, konnten die Polizisten ihre Arbeit fortsetzen und der Mann durfte nach Hause. Der zuvor verfolgte Unbekannte konnte entkommen. Er hatte mehrere Jugendliche körperlich attackiert und bespuckt.

