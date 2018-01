Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Ponys von Auto erfasst

LPI-NDH: Ponys von Auto erfasst

Ferna - Eine Autofahrerin war am Montagabend gegen 21.35 Uhr auf der Straße von Wintzingerode kommend in Richtung Ferna unterwegs, als kurz vorm Ortseingang plötzlich vier Ponys auf der Fahrbahn standen. Die Tiere waren aus ihrer Koppel ausgebrochen. Trotz Gefahrenbremsung wurden zwei der Ponys von dem Pkw erfasst. Eines wurde dadurch so schwer verletzt, dass es vom Tierarzt erlöst werden musste. Das zweite Tier wurde ebenfalls schwer verletzt, konnte aber gemeinsam mit den zwei unverletzten Pferden in die Stallungen zurück gebracht werden. Die 20-jährige Autofahrerin blieb unverletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf ca. 16000 Euro. Die Straße musste für über eine Stunde voll gesperrt werden.

OTS: Landespolizeiinspektion Nordhausen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126723 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126723.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Pressestelle Telefon: 03631 961503 E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx