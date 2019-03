Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Postverteilerkasten ...

LPI-NDH: Postverteilerkasten aufgeflext/ Zeugenaufruf

Nordhausen - In der Nacht vom Donnerstag zum Freitag wurde durch eine oder mehrere Unbekannte ein Postverteilerkasten in Nordhausen in der Grimmelallee, Ecke Hesseröder Straße gewaltsam mit Hilfe eines Winkelschleifers geöffnet. Ob etwas aus dem Kasten entwendet wurde, konnte bisher nicht ermittelt werden. Hierzu werden Zeugen gesucht, welche verdächtige Geräusche bzw. Personen oder Fahrzeuge im entsprechenden Tatzeitraum wahrgenommen haben.

