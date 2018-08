Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Pressemitteilung der PI ...

LPI-NDH: Pressemitteilung der PI Eichsfeld vom 18.08.2018

Eichsfeld - Straftaten: In der Zeit vom 16.08.2018 / 15:30 Uhr bis 17.08.2018 / 06:30 Uhr zerschlugen unbekannte Täter mehrere Scheiben eines Minibaggers, der am Kanonenbahnradweg in Büttstedt abgestellt war. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1.000,-EUR.

In der Zeit vom 12.08.2018 bis 14.08.2018 entwendeten unbekannte Täter von einer Wiese in Küllstedt / Kefferhäuser Straße 2 Heuballen im Wert von ca. 100,-EUR.

Verkehrsgeschehen: In der Zeit vom 16.08.2018 / 10:30 Uhr bis 17.08.2018 / 10:30 Uhr fuhr ein bisher unbekannter, vermutlich roter Pkw gegen einen Zaun in Breitenworbis / Oststraße. Der Unfallverursacher verließ unerlaubt die Unfallstelle.

Ein Auffahrunfall mit 6.000,-EUR Sachschaden ereignete sich am 17.08.2018 / 11:20 Uhr auf der L 1009 zwischen Günterode und Berlingerode. Der 24jährige Fahrer eines Quads prallte in Fahrtrichtung Berlingerode auf einen verkehrsbedingt am Abzweig Neuendorf stehenden Opel Astra. Personen wurden nicht verletzt.

Am 17.08.2018 / 12:40 Uhr kam der 69jährige Fahrer eines Pkw Mercedes vermutlich aufgrund eines technischen Defektes von der Straße ab und landete im Straßengraben. Fahrer und Beifahrerin wurden dabei leicht verletzt. Der entstandene Schaden wird auf ca. 9.600,-EUR geschätzt.

Sonstiges: Auf ihren Pkw Audi verzichten muss seit dem 17.08.2018 / 18:10 Uhr die 26jährige Fahrerin. Zwischen den Ortslagen Kallmerode und Leinefelde bemerkte sie plötzlich Rauch, der aus dem Motorraum aufstieg. Die Fahrerin konnte das Fahrzeug noch auf einem Feldweg abstellen. Die herbeigerufene Feuerwehr löschte den Motorraum und verhinderte ein Übergreifen auf angrenzende Felder.

Eine riesige "Eselei" beschäftigte die Polizei in Heiligenstadt am 17.08.2018 / gg. 22:30 Uhr im Jahnstieg / Heiligenstadt. Anwohner hatten dort zwei freilaufende Esel festgestellt. Diese wurden kurzzeitig auf dem Polizeigelände untergestellt, bis für sie eine "artgerechtere Unterbringung" organisiert werden konnte.

