Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Pressemitteilung der PI ...

LPI-NDH: Pressemitteilung der PI Eichsfeld vom 19.08.2018

Eichsfeld - Straftaten: In der Zeit vom 17.08.2018 / 22:30 Uhr bis 18.08.2018 / 11:00 Uhr rissen unbekannte Täter zwischen den Ortslagen Geisleden und Heuthen ca. 70 Leitpfosten aus ihrer Verankerung und warfen diese in den Straßengraben.

Die Feuerwehr musste am 18.08.2018 / gg. 16:45 Uhr in der Leinefelder Beethovenstraße einen Schwelbrand in einem Container für Schuhe löschen. Kurz vor dem Brand hatten Zeugen zwei Kinder beobachtet, die in unmittelbarer Umgebung mit Feuerwerkskörpern hantierten.

Unbekannte Täter versuchten am 18.08.2018 in der Zeit von 14:30 Uhr bis 18:00 Uhr vergeblich, einen in Dingelstädt / Oberes Steinufer abgestellten Pkw Ford Mondeo gewaltsam zu öffnen. Das Fahrzeug wurde dabei beschädigt.

Verkehrsgeschehen: Auf der Straße zwischen Lenterode und Wüstheuterode kam am 18.08.2018 / 20:15 Uhr aus bislang unbekannter Ursache ein 61jähriger Radfahrer zu Fall und verletzte sich dabei schwer. Er wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht.

Zeugen beobachteten am 19.08.2018 / 00:10 Uhr einen Verkehrsunfall auf einem Parkplatz in Heiligenstadt / Heidener Straße und informierten die Polizei. Als die Beamten vor Ort eintrafen stellten sie fest, dass der 34jährige Fahrer eines Renault Megane gegen ein geparktes Fahrzeug gefahren war und dabei einen Schaden von ca. 1.500,-EUR verursacht hatte. Der Fahrzeugführer stand augenscheinlich unter starkem Alkoholeinfluss. Eine Blutentnahme wurde veranlasst, der Führerschein sichergestellt.

Während einer Streifenfahrt fiel Polizeibeamten am 19.08.2018 / 05:30 Uhr in der Dingelstädter Bahnhofstraße ein Pkw Skoda Oktavia auf, der ohne Licht fuhr. Das Fahrzeug wurde angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer erst 17 Jahre alt war und nicht über den erforderlichen Führerschein verfügte. Atemalkohol- und Drogentest verliefen auch positiv. Der junge Mann wurde zur Blutentnahme ins Krankenhaus verbracht, sein Mopedführerschein sichergestellt. Entsprechende Anzeigen wurden gefertigt.

