Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Quad überschlägt sich

LPI-NDH: Quad überschlägt sich

Urbach - Am 14.04.2018 befuhr ein 64-Jähriger mit seinem Quad gegen 11:00 Uhr die L3080 aus Richtung Nordhausen kommend in Richtung Görsbach. Unmittelbar nach dem Abzweig Richtung Urbach verlor der Fahrer aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug, kam in der weiteren Folge nach links von der Fahrbahn ab. Das Quad überschlug sich mehrmals, kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer wurde in den Straßengraben geschleudert und schwer verletzt. Er wurde mit dem Rettungswagen in das Südharzkrankenhaus verbracht. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 5.200,- Euro.

