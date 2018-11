Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Radfahrer unter ...

LPI-NDH: Radfahrer unter Alkoholeinfluss gestoppt

Mühlhausen - Weil er kein Licht am Fahrrad hatte und entgegengesetzt der Einbahnstraße fuhr, wurde in der vergangenen Nacht, gegen 01.25 Uhr, ein Radfahrer in der Herrenstraße kontrolliert. Dabei wurde mit dem 23-Jährigen ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von über 1,9 Promille. Der 23-Jährige musste mit zur Blutentnahme. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet.

