Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Randalierende Jugendlich

LPI-NDH: Randalierende Jugendlich

Verwaltungsgemeinschaft Unstrut-Hainich - In der Nacht vom Freitag auf Samstag, den 08.12.18, kam es in der Verwaltungsgemeinschaft Unstrut-Hainich zu mehreren Sachbeschädigungen an Wohnhäusern. Insgesamt wurden 3 Häuser im Außenbereich beschädigt und ein Garten verwüstet. Die Täter entwendeten zudem aus einem Grundstück einen Hubwagen. Durch einen Anwohner bekamen die Beamten den Hinweis auf zwei 14 und 15 Jahre alte Jungen. Bei einem vom Beiden wurde im Anschluss der Hubwagen gefunden und an seinen Besitzer übergeben. Die beiden Jungen räumten ihre Taten ein, gegen sie erfolgen mehrere Strafanzeigen.

