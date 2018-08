Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Reh von Auto erfasst

LPI-NDH: Reh von Auto erfasst

Niederorschel - Ein Verkehrsunfall endete am Dienstag für ein Reh tödlich. Der Fahrer eines Dacia befuhr gegen 20.20 Uhr die Landstraße aus Richtung Niederorschel in Richtung Breitenworbis, als auf Höhe der Bahnunterführung plötzlich ein Reh auf die Straße lief. Der 39 Jahre alte Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Das Reh wurde erfasst und starb am Unfallort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro.

