Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Reichlich Restalkohol

LPI-NDH: Reichlich Restalkohol

Nordhausen - In den Morgenstunden des 21.09.2018 fiel Polizeibeamten ein Fahrradfahrer in der Straße Am Alten Tor in Nordhausen auf, welcher offensichtilich alkoholisiert war. Ein Test ergab einen Wert von 2,11 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und Anzeige gegen den 40jährigen erstattet.

