Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Reifenplatzer an Moped ...

LPI-NDH: Reifenplatzer an Moped führt zu Auffahrunfall

Artern - Ein Mopedfahrer war am Mittwoch, gegen 15.30 Uhr, auf der Landstraße aus Richtung Artern in Richtung Schönfeld unterwegs. Aufgrund eines Schadens am Hinterreifen verlor der 16-Jährige die Kontrolle über seine Simson und stürzte. Der dahinter befindliche 37-jährige Lkw-Fahrer bemerkte dies und bremste ab, sodass er rechtzeitig zum Stehen kam. Der dahinter fahrenden 55-Jährigen Autofahrerin gelang dies nicht. Sie fuhr auf den Lkw auf. Am Mercedes der 55-Jährigen entstand Sachschaden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Auch der Mopedfahrer blieb unversehrt.

