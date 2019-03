Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Renitenter Mann hält ...

LPI-NDH: Renitenter Mann hält Sondershäuser Polizei auf Trab

Sondershausen - Am Freitagmorgen ging bei der Polizei kurz vor 7 Uhr die Meldung ein, dass ein Mann in der Lohstraße vor einem Einkaufsmarkt randalieren soll. Die hinzugerufenen Polizisten trafen den 39-Jährigen, polizeibekannten Mann wenig später in der Lohstraße an. Er reagierte auf die Beamten aggressiv, mit spucken und leistete erheblichen Widerstand. Der Mann kam zunächst in Polizeigewahrsam, aus dem er bereits 8.30 Uhr wieder entlassen werden konnte. Nur 45 Minuten später sorgte der 39-Jährige in der Langen Straße erneut für Aufregung. Zeugen meldeten, dass ein Mann Autos mit Steinen bewerfen wollte. Die Polizisten entdeckten den Beschriebenen in einer Pizzeria, wo er erneut gegenüber die Beamten Widerstand leistete und nun auch Passanten bespuckte. Auf dem Weg zum Streifenwagen mussten dem wehrhaften Mann Handfesseln angelegt werden. In seiner Kleidung hatte er Steine deponiert. Der offenbar psychisch kranke Mann wurde am Vormittag einem Arzt vorgestellt. Er begab sich freiwillig in eine psychologische Behandlung.

