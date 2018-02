Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Rentnerin von Radfahrer ...

LPI-NDH: Rentnerin von Radfahrer erfasst

Mühlhausen - Als eine 84-jährige Frau am Mittwochnachmittag den Gehweg in der Windeberger Straße entlang lief, wurde sie plötzlich von einem Radfahrer erfasst, der sich ihr von hinten genähert hatte. Die Frau kam zu Fall. Auch der 14 Jahre alte Radfahrer verlor sein Gleichgewicht und stürzte. Die Frau erlitt bei dem Unfall schwere und der Jugendliche leichte Verletzungen. Beide mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Offenbar hatte der Jugendliche auf dem Fußweg die Kontrolle über sein Rad verloren. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

