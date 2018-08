Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Reparaturarbeiten führen ...

LPI-NDH: Reparaturarbeiten führen zu Unfall

Sondershausen - Bei Arbeiten an der Ampelanlage in der Jechastraße wurde am Mittwochvormittag ein Seat beschädigt. Die 27-jährige Fahrerin musste verkehrsbedingt an der Ampel halten, als plötzlich eine Arbeitsmaschine rückwärts zurücksetzte und den Pkw touchierte. Es entstand ein Schaden von ca. 1500 Euro.

