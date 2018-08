Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Rettungshubschrauber nach ...

LPI-NDH: Rettungshubschrauber nach Arbeitsunfall im Einsatz

Grumbach - Auf dem Feldweg zur Harth kam es am Mittwochvormittag zu einem Unfall. Während Arbeiter auf dem Weg mit Ausbesserungsarbeiten beschäftigt waren befuhr ein Pkw den gesperrten Bereich und stieß mit einer Schleifmaschine zusammen. Ein Arbeiter geriet dadurch mit der Maschine in Kontakt und zog sich Verbrennungen an den Beinen zu. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in ein Krankenhaus nach Sachsen-Anhalt.

