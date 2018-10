Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Rücksichtslose Flucht ...

LPI-NDH: Rücksichtslose Flucht durch Sondershausen

Sondershausen - Zu einer Verfolgung eines weißen Audi A6 Avant mit Sondershäuser Kennzeichen kam es am heutigen Donnerstag ab 16:10 Uhr im Stadtgebiet von Sondershausen. Der Pkw sollte im Bereich der Florian-Geyer-Straße einer Kontrolle unterzogen werden. Anstatt anzuhalten, gab der männliche Fahrer sofort Gas und entfernte sich in Richtung August-Bebel-Straße. In dieser fuhr er auf der Gegenfahrbahn an einer Verkehrsinsel vorbei. Bis zum Lohberg bedrängte er andere Verkehrsteilnehmer, um weiter flüchten zu können. Die im Gegenverkehr Befindlichen mussten hierbei teilweise Gefahrenbremsungen einleiten, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Am Lohberg wurde nun verkehrswidrig in die Einbahnstraße Richtung Jechaburg eingebogen. Die weitere Flucht ging nun durch Jechaburg in Richtung "alter Schafstall." Auf der Abfahrt in Richtung Bundesstraße 4 durch Jechaburg wurde ein weiteres Fahrzeug von der Straße gedrängt, welches dadurch leicht beschädigt wurde. Der Flüchtende selbst schrammte mit seinem Audi mehrfach über den Bordstein. Im Bereich des Schafstalles schleuderte der Audi nun noch einmal über einen Acker, ohne jedoch zu verunfallen, und setzte seine Flucht über die angrenzenden Feldwege in Richtung Bundesstraße 249 fort. Auf diesen Feldwegen befanden sich Personen mit Hunden, welche dort spazieren gingen. Ob diese durch den rücksichtslosen Fahrer gefährdet wurden, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die polizeiliche Verfolgung des Täters musste in diesem Bereich zum Ausschluss weiterer Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer eingestellt werden. Die Polizei Sondershausen befindet sich derzeit in intensiven Ermittlungen zur Identifikation des Nutzers des ordnungsgemäß zugelassenen Audi.

Die Polizei bittet eindringlich, dass sich etwaige Geschädigte oder Zeugen der Tathandlungen bei der Polizei Sondershausen unter 03632/6610 melden. Auch werden dort sämtliche sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt entgegen genommen.

OTS: Landespolizeiinspektion Nordhausen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126723 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126723.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Kyffhäuser Telefon: 03632 6610 E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx