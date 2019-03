Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Sachbeschädigung an Fahrzeugen

LPI-NDH: Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Sondershausen - Am Donnerstagabend zwischen zwischen 19 Uhr und 22 Uhr beschädigten Unbekannte in Sondershausen, An der Wipper, einen Pkw Merceds. Der Schaden durch Kratzer in der Lackierung beträgt etwa 1600 Euro.

Ein weiteres Fahrzeug wurde in der Zeit vom Donnerstag 16:00 Uhr bis Freitag 11:30 Uhr in der Segelteichstraße in Sondershausen zerkratzt. Der Schaden beläuft sich hier auf etwa 1000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen zu melden.

