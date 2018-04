Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Sachbeschädigung an Kfz

LPI-NDH: Sachbeschädigung an Kfz

Mühlhausen - Am Samstagmorgen, den 21.04.2018 gegen 00:40 Uhr beobachtete ein Zeuge 2 Jugendliche in der Burgstraße in Mühlhausen, welche auf die rechten Außenspiegel von 2 Fahrzeugen eintraten. Die Außenspiegel wurden dabei beschädigt.

