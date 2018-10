Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Sachbeschädigung an Kfz

LPI-NDH: Sachbeschädigung an Kfz

Artern/Unstrut - In der Nacht vom 19.10. auf den 20.10.2018 wurden an einen weißen Opel Kleintransporter 3 Reifen zerstochen. Das Fahrzeug wurde über Nacht auf einem Parkplatz hinter der VR Bank in der Schönfelder Straße von Artern abgestellt. Als der Fahrer Samstag gegen 10:40 Uhr sich wieder zu seinem Firmenfahrzeug begab, stellte er fest, dass 3 von 4 Reifen platt waren. Grund hierfür waren Einstichstellen in den Reifenflanken. Der Schaden beläuft sich auf ca. 300 EUR.

Wer Hinweise zum Tathergang oder zum Täter machen kann, soll sich unter der Telefonnummer 036326610 bzw.034663610 bei der PI Kyffhäuser melden.

