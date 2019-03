Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Scheibe eingeschlagen

LPI-NDH: Scheibe eingeschlagen

Nordhausen - Am Dienstagabend wurde die Fensterscheibe einer Wohngruppe des Jugendsozialwerks in der Ullrichstraße beschädigt. Unbekannte schlugen die Scheibe mit einer Zaunlatte ein und verursachten einen Schaden von ca. 150 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, welche die Sachbeschädigung beobachtet haben oder Angaben zu dem oder den Tätern machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

