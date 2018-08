Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Scheiben von Pkw eingeschlagen

LPI-NDH: Scheiben von Pkw eingeschlagen

Bad Frankenhausen - Ein unbekannter Täter schlug in der Nacht von Donnerstag zu Freitag, in der Zeit von Mitternacht bis in die Morgenstunden, zwei Scheiben eines Am Tischplatt abgeparkten Pkw Opel Zafira ein, indem er eine neben dem Fahrzeug liegende Gehwegplatte als Tatmittel nutzte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000,- Euro. Wer hat etwas beobachtet und kann Hinweise zum Täter geben? Hinweise nimmt die PI Kyffhäuser gern entgegen.

OTS: Landespolizeiinspektion Nordhausen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126723 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126723.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Kyffhäuser Telefon: 03632 6610 E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx