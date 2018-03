Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Scheune in Flammen

LPI-NDH: Scheune in Flammen

Großberndten - Am Mittwochmorgen brach gegen 06.30 Uhr in einer Scheune in der Seegasse in Großberndten ein Feuer aus. Dank des Einsatzes der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus verhindert werden. Die Scheune wurde jedoch vollständig zerstört. In dieser wurde u.a. Stroh gelagert. Ein Zeuge verletzte sich beim Betätigen des Feueralarms leicht an der Hand. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf ca. 100000 Euro. Zur Klärung der Brandursache hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Im Einsatz waren die Feuerwehren Sondershausen Mitte, Großberndten, Immenrode, Ebeleben und Niedergebra.

