Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Schmuckdiebe entkommen mit ...

LPI-NDH: Schmuckdiebe entkommen mit Beute

Heilbad Heiligenstadt - Nach einem Einbruch in ein Schmuckgeschäft am Donnerstagmorgen in Heiligenstadt, Am Berge, sind der oder die Täter auf der Flucht. Kurz nach halb fünf hatten Anwohner ein Poltern vernommen, wenig später wurde der akustische Alarm ausgelöst. Die alarmierten Polizisten entdeckten dann den Einbruch, von den Tätern fehlte aber jede Spur. Mithilfe eines gusseisernen Pollers zerstörten die Einbrecher die Scheibe der Eingangstür. Aus einer eingeschlagenen Glasvitrine und aus der Auslage im Fenster nahmen sie das Beutegut, vermutlich mehrere Schmuckstücke, an sich. Zum Ausmaß des Schadens und zur konkreten Beute können gegenwärtig noch keine Aussagen getroffen werden. Noch sind Beamte vor Ort, um Spuren zu sichern.

