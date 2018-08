Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Schnaps- und Obstdiebstahl ...

LPI-NDH: Schnaps- und Obstdiebstahl gescheitert

Nordhausen - Zwei Diebe wurden am Dienstagabend im Supermarkt am Pferdemarkt erwischt. Kurz nach 21.00 Uhr steckten die Beiden zwei Flaschen Schnaps und Obst in eine Tasche. Anschließend versuchten sie, das Geschäft zu verlassen, ohne die Waren im Wert von ca. 50 Euro zu bezahlen. Daraufhin wurden die Diebe durch Mitarbeiter angesprochen. Die Polizei wurde zur Klärung der Identität hinzugerufen. Gegen die Männer im Alter von 19 und 15 Jahren wurde Anzeige erstattet. Gegen den 19-Jährigen bestand zudem bereits ein Hausverbot für den Supermarkt.

