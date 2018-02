Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Schrecksekunde während ...

LPI-NDH: Schrecksekunde während Unfallaufnahme

Dingelstädt - Über eine Stunde musste am Montagabend die B 247 zwischen Dingelstädt und Mühlhausen gesperrt werden. Gegen 18.05 Uhr hatte ein 24-jähriger Autofahrer in einer Kurve die Kontrolle über seinen BMW verloren. Das Auto drehte sich, stieß gegen die Schutzplanke und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Der junge Mann blieb unverletzt. Der Schaden beträgt ca. 5000 Euro. Am Rande der Unfallaufnahme ignorierte der Fahrer eines Suzuki Grand Vitara die Anhaltezeichen eines Feuerwehrmannes, der mit weiteren Kameraden zur Absicherung der Unfallstelle eingesetzt war. Bisherigen Ermittlungen zufolge fuhr der Fahrer des Suzuki, unter dem Vorwand er habe Termine, weiter. Dabei steuerte er auf eine Feuerwehrfrau zu. Nur durch das beherzte Wegreißen seiner Kollegin, konnte ein mit eingesetzter Kamerad einen Zusammenstoß zwischen dem Fahrzeug und der Feuerwehrfrau verhindern. Das Auto berührte die Frau zwar noch am Bein, sie blieb aber unverletzt. Die Aufforderungen zum Anhalten ignorierte der Mann. Zeugen konnten das Kennzeichen erkennen. Die Ermittlungen dauern an.

