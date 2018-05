Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Schwer verletzter Krad ...

LPI-NDH: Schwer verletzter Krad Fahrer im Kyffhäuser / B 85

Nordhausen - Der KOM (Linienbus) befuhr am Samstag Morgen gegen 10:00 Uhr die B 85 von Bad Frankenhausen in Richtung Kyffhäuser. Bei Kilometer 3,4 befand sich eine Gruppe Motorradfahrer im Gegenverkehr. Beim Durchfahren der dortigen Rechtskurve geriet ein 53 jährige Moto Guzzi Fahrer aus dieser Gruppe in den Gegenverkehr und prallte frontal mit seiner Maschine gegen den Bus. Der Kradfahrer wurde schwerverletzt mit Verdacht auf Fraktur des Schienbein und des Handgelenks ins Manniske Krankenhaus nach Bad Frankenhausen verbracht. Der Busfahrer blieb unverletzt. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von ca. 2.500EUR und die Schäden am Linienbus beliefen sich auf ca. 7.500EUR.

