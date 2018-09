Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Schwerer Verkehrsunfall im ...

LPI-NDH: Schwerer Verkehrsunfall im Schersental

Sondershausen - Am 31.08.2018, 18:55 Uhr befuhr der 35-jährige Fahrer eines Pkw VW die L 1040 in Sondershausen in Richtung Badra. Hier wollte er in ein Grundstück nach links abbiegen. Hierbei beachtete er einen Pkw Nissan nicht, welcher die Straße ebenfalls aus der Gegenrichtung befuhr. In der Folge touchierten sich beide Pkw und der Nissan kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Die 54-jährige Fahrerin, als auch ihre 78-jährige Beifahrerin wurden hierbei schwer verletzt. Sie kamen zur ärztlichen Versorgung ins Krankenhaus. Der Gesamtsachschaden an beiden Pkw, dem Baum und Leitpfosten wird auf ca. 18100,-EUR geschätzt. Der Nissan wurde abgeschleppt, die Straße war ca. 1h voll gesperrt.

