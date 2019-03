Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Seitenabstand zu gering ...

LPI-NDH: Seitenabstand zu gering (Nordhausen)

Nordhausen - Einen geparkten Pkw touchierte am Freitagmorgen ein Lkw in der Clara-Zetkin-Straße. Das Fahrzeug war in Richtung Straße der Genossenschaften unterwegs, als er am Außenspiegel des geparkten Peugeots hängenblieb. Es entstand Sachschaden.

